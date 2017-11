Le journal de 18 h : une voiture fonce sur trois étudiants à Blagnac

publié le 10/11/2017 à 18:54

Un automobiliste a foncé délibérément sur des jeunes devant le campus IGS de Blagnac (Haute-Garonne) vendredi 10 novembre, aux environs de 16 heures. Trois étudiants auraient été blessés, et deux seraient dans un état critique. Les victimes ont été transportées à l’hôpital Purpan de Toulouse (Occitanie).



Selon France 3 Occitanie, elles sont âgées de 22 et 23 ans. Le suspect, arrêté directement sur place, n'est pas fiché S. Après avoir foncé délibérément, il a attendu sur place les forces de l’ordre. À leur arrivée, il aurait crié à plusieurs reprises "je suis fou". Selon La Dépêche, cet individu serait aussi connu des services de police et de la mairie pour de graves troubles psychiatriques. Il souffrirait en effet de schizophrénie aiguë

Le campus devant lequel les faits ont eu lieu rassemble plusieurs écoles post-bac de commerce, d'informatique, de communication, de journalisme, de communication ou encore d'immobilier.

À écouter également dans ce journal :

Sport - Évra et l'OM c'est fini. Le défenseur et le club phocéen se sépare d'un commun accord. Une annonce qui intervient juste après la sanction de l'UEFA le suspendant de toute compétition européenne jusqu'en juin 2018, après son coup de pied adressé à un supporteur.



Justice - la reconstitution dans l’affaire de l’agriculteur tué par un gendarme lors d’un contrôle routier en mai 2017 semble accréditer la thèse de la faute lourde. L’avocat de la famille de l’agriculteur dénonce une bavure.



Société - des élus perturbent une prière de rue à Clichy. Une confrontation tendue pendant une prière de rue en banlieue parisienne. Les élus n'arrivent plus à cacher leur exaspération. 200 Musulmans prient dans une rue piétonne pour protester contre la fermeture de leur lieu de prière.



Sécurité routière - 600.000 automobilistes roulent sans permis, 700.000 sans assurance... Automobilistes, attention, vous risquez gros, prévient la Sécurité routière.



Cérémonie du 11 novembre - Le musée historique de la Grande Guerre a été inauguré dans les Vosges au Hartmannswillerkopf, cet après-midi, par les deux dirigeants français et allemand. "Une Europe refondée comme réponse à la guerre". C'est le souhait d'Emmanuel Macron.