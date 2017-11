Le journal de 12h30 : étape décisive dans l'affaire Jérôme Laronze

avec Christelle Rebière et La rédaction numérique de RTL

publié le 10/11/2017 à 13:46

La reconstitution du drame qui a coûte la vie à Jérôme Laronze, le 11 mai 2017, est en cours ce vendredi 10 novembre à Sailly, en Saône-et-Loire, à une trentaine de kilomètres de Mâcon. C'est là que cet agriculteur de 37 ans avait été tué de trois coups de feu par un gendarme alors qu'il lui fonçait dessus avec sa voiture.



Tous les accès au lieu du drame sont donc bouclés aujourd'hui par les gendarmes. Seuls les deux juges, la procureure de Mâcon, les enquêteurs, les experts, les deux gendarmes incriminés, les avocats et les quatre sœurs de la victime sont présents. L'objectif, pour les magistrats, est de comprendre, en situation, dans quelles circonstances l'adjudant a tiré à cinq reprises sur le fuyard.

Sur les cinq projectiles, trois ont été mortels, tirés de côté dans la vitre passager et de dos par la lunette arrière. Les balles ont mortellement touché l'agriculteur à la cuisse et aux poumons. Le gendarme, qui n'avait jamais fait usage de son arme de service jusqu'alors, était-il réellement en danger ? La riposte était-elle proportionnée ? A-t-il fait les sommations d'usage ? A-t-il paniqué ? Selon l'enregistrement audio dont disposent les enquêteurs, les cinq coups de feu ont été tirés en moins de sept secondes. Pour la famille de Jérôme Laronze, la bavure ne fait guère de doute. Le gendarme, lui, assure avoir scrupuleusement respecté les règles.

