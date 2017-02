publié le 15/02/2017 à 19:00

Il était resté silencieux sur l'affaire Théo et les incidents survenus en banlieue et à Bobigny le weekend du 10 février. Quelques minutes avant un meeting à Compiègne, le 15 février, François Fillon a pris la parole pour répondre à cette polémique. "Les événements qui se sont produits en région parisienne montrent une montée inquiétante de la violence dans les banlieues", a-t-il ainsi déclaré, avant d'affirmer : "Président de la République, je soutiendrai les policiers, je considère que les pouvoirs publics ne le font pas assez aujourd'hui".



Et François Fillon semble avoir déjà des pistes afin de "remédier" à la situation. "S'il y a une faute qui a été commise, elle doit être sanctionnée, mais cela ne doit pas faire oublier que la violence elle n'est pas du côté des policiers, elle est du côté des casseurs", observe-t-il. Et dans la montée de cette violence, il estime que de plus en plus de mineurs sont impliqués. D'où sa proposition d'abaisser la majorité pénale de 18 à 16 ans. "L'excuse de minorité ne peut plus permettre aujourd'hui de lutter contre la montée de cette violence", affirme-t-il. "Quand on a 16 ou 17 ans et qu'on attaque un policier, on doit savoir qu'on va aller en prison".

À écouter également dans ce journal :

- Présidentielle 2017 : François Fillon a rencontré Nicolas Sarkozy pendant 1h30. Empêtré dans le scandale du Penelopegate, le candidat a lui-même sollicité cet entretien. L'entourage des deux hommes a déclaré que le déjeuner s'était déroulé dans une ambiance "chaleureuse". Le candidat LR en difficulté est venu chercher le soutien de l'ancien candidat afin notamment de faire revenir les sarkozystes dans son camp. "Il faut que tu saches t'entourer, lui a dit Nicolas Sarkozy, "il y a des talents dans notre camp, utilise-les".

- Campagne macroniste : après l'évocation de cyberattaques entourant la campagne d'Emmanuel Macron, François Hollande a demandé un rapport circonstancié sur le sujet. Le 14 février, dans la journée, le site du leader d'"En marche!" a cessé de fonctionner pendant plusieurs minutes. L'entourage du candidat dénonçant un piratage venant tout droit de Russie, ce que Moscou a jugé "absurde". L'équipe de campagne dénonce une intrusion visant à dérober des données confidentielles d'adhérents ou bien des éléments du programme du candidat.



- Affaire Théo : par la voix de son avocat, un des policiers mis en examen dans l'affaire de l'interpellation à Aulnay-sous-Bois du jeune homme de 22 ans a dit qu'il souhaitait "comprendre" l'enchaînement de faits qui avait conduit à la blessure de Théo. Selon lui, ces faits présentent de certaines anomalies. Selon son avocat, ce policier reconnaît la grave blessure du jeune homme mais "ne peut imaginer que son collègue ait délibérément pénétré sexuellement le garçon".



- Union Européenne : le parlement européen a ratifié le traité CETA ce 15 février. Un traité devant permettre une plus grande libéralisation des échanges entre l'UE et le Canada. Trois candidats à l'élection présidentielle française se sont prononcés contre ce projet : Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot.



- Emploi : les négociations sur l'assurance chômage ont repris. Les syndicats souhaitent toujours la taxation des contrats courts, mais le Medef refuse toujours.