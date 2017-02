et AFP

publié le 15/02/2017 à 11:58

"Vigilance" et "protection". En Conseil des ministres, François Hollande a demandé, ce mercredi 15 février que des "mesures spécifiques" soient prises pour lutter contre d'éventuelles cyberattaques à l'occasion de l'élection présidentielle. Ces déclarations interviennent en pleine tension entre la Russie et Emmanuel Macron. En effet, "En Marche !" accuse Moscou de multiplier les attaques sur son site afin d'interférer dans la campagne.



"Le président de la République a demandé que lui soit présentées, lors du prochain Conseil, les mesures spécifiques de vigilance et de protection, y compris dans le domaine cyber, prises à l'occasion de la campagne électorale", a déclaré l'Élysée dans un communiqué.

Selon Le Canard Enchaîné de ce mercredi, les ordinateurs du QG du candidat à l'élection présidentielle seraient touchés par "pas moins de 2.000 attaques par jour, originaires pour la plupart d'anciens pays du bloc de l'Est". Selon le journal, un Conseil de défense devrait se tenir à l'Élysée le 23 février prochain. "Il sera consacré aux cyberattaques venues de Russie et aux menaces qu'elles font peser sur l'élection présidentielle", précise le journal. Un précédent conseil avait été organisé en octobre dernier. Tous les représentants des partis politiques avaient été convoqués à l'Élysée afin de se voir remettre une clé USB contenant un "guide d'hygiène informatique".