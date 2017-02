François Fillon lance une application à destination de ses militants

publié le 15/02/2017 à 14:30

Malgré les retentissements de l'affaire Penelope Fillon, pas question pour l'équipe du candidat de stopper la campagne. Comme le révèle Le Huffington Post, une application, téléchargeable sur IOS et Androïd est désormais disponible. Objectif : mettre à disposition des militants des outils de "riposte" afin d'"amplifier" le message de l'ancien premier ministre.



Contactée par RTL.fr, l'équipe de François Fillon explique que le projet de cette application est née "au début de la campagne", donc bien avant les révélations sur les soupçons d'emplois fictifs de Penelope Fillon : "Comme vous accompagnez un militant sur le terrain en lui fournissant des tracts et des affiches, nous avons voulu accompagner les militants sur les réseaux sociaux".

L'application Fillon2017 est donc composée d'un fil d'actualité où des contenus, comme des articles ou alors des communiqués de presse sont proposés aux militants. Ainsi, ceux qui téléchargent l'application recevront des notifications envoyées sur leur téléphone de "contenus à valoriser" et diffuser.



Même si l'outil a été pensée en amont de l'affaire Penelope Fillon, l'entourage du candidat de la droite et du centre reconnaît que cela peut servir à "tordre le coup à une rumeur, et de façon complémentaire à diffuser les nouvelles propositions" de l'ancien premier ministre. L'équipe de François Fillon précise que ces contenus ont "une date d'expiration" car "un sujet dans l'actualité en chasse un autre" et que cela permet "de partager une information fraîche".