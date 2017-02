REPLAY - Alors que plusieurs véhicules étaient incendiés lors du rassemblement de soutien à Théo à Bobigny, le 11 février, un jeune homme de 16 ans a sauvé des flammes une enfant de 6 ans, coincée dans une des voitures.

par La rédaction numérique de RTL publié le 12/02/2017 à 18:45

Contrairement à ce qui avait été premièrement rapporté, c'est un adolescent de 16 ans, Emmanuel Toula qui a sauvé des flammes une fillette de 6 ans à Bobigny, le 11 février, en marge de la manifestation de soutien à Théo, ce jeune homme de 22 ans victime d'un viol présumé par un policier. Au micro de RTL, l'adolescent a expliqué son geste et détaillé ce qu'il s'est réellement passé lors de cette journée. L'enfant était tétanisée, bloquée dans une voiture dont le capot était en feu. Plusieurs incendies ayant été provoqués par des casseurs.



"Il y avait beaucoup de jeunes, la plupart avait des cagoules, ils étaient très excités, très violents, avec beaucoup de projectiles, et des battes de baseball", explique Emmanuel Toula. "La mère de famille [du véhicule dans lequel se trouvait la fillette, ndlr], a ouvert sa porte et a pris son petit garçon. Dans la précipitation elle a oublié sa fille". Et d'expliquer qu'autour de lui, il ne "comprend pas" ce qu'il se passe. "J'ai vu la fumée, et j'ai détaché la ceinture, j'ai pris la gamine dans mes bras, j'avais du gaz lacrymogène dans les muqueuses", raconte l'adolescent. Alors qu'il tente de rassurer l'enfant, deux adultes viennent vers lui pour les éloigner de la foule. "J'ai fait ce qu'il fallait faire", confie Emmanuel Toula, "je ne suis pas un héros".

- Présidentielle 2017 : François Fillon achevait ce dimanche 12 février son déplacement à la Réunion. Dans son dernier discours, le candidat a réaffirmé qu'il se battrait "jusqu'au bout". "Entre être debout ou être à genoux, ma réponse c'est debout toujours, à genoux jamais", a-t-il clamé devant un public acquis à sa cause. En parallèle, le parquet national financier a nié les affirmations du JDD selon lesquelles une décision dans l'affaire Fillon concernant des poursuites serait annoncée cette semaine. Aucun calendrier n'a été fixé, les enquêteur n'ont pas encore pris de décision, a assuré l'institution.



- Montpellier : les trois suspects dans l'attentat déjoué à Montpellier sont toujours en garde à vue. Celle-ci a été prolongée de 48 heures. Le quatrième suspect a été relâché samedi 11 février dans la matinée.



- Allemagne : à Hambourg, l'aéroport a été fermé et évacué pendant une heure dans l'après-midi de dimanche. Un gaz irritant avait été libéré volontairement selon les premiers éléments de l'enquête. Une cartouche vide de spray au poivre ou de gaz lacrymongène a été retrouvé dans un bâtiment du site. Les enquêteurs excluent la piste terroriste.



- Rugby : la France a battu l'Écosse dans le tournoi des VI nations, avec un score de 22 à 16. Les Écossais ont marqué deux essais, mais les Français l'ont emporté aux pénalités grâce à Camille Lopez.



- Mondiaux d'Hochfilzen : Martin Fourcade est champion du monde de piste en biathlon. C'est son dixième titre mondial.