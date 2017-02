Au préalable, les avocats de François Fillon avaient appelé le parquet national financier à se dessaisir de l'affaire.

par Ludovic Galtier , AFP publié le 12/02/2017 à 13:48

La décision du parquet national financier concernant l'affaire d'emplois fictifs présumés d'assistante parlementaire de Penelope Fillon entre 1986 et 2013, était annoncée "imminente" dans le JDD de ce dimanche 12 février. Il n'en serait rien. Le PNF a annoncé "qu'aucune décision n'est prise à ce stade de l'enquête".



Les avocats du couple Fillon avaient demandé lors d'une conférence de presse organisée le 8 février de se dessaisir de l'affaire. Leur souhait semble irréalisable, puisque eux-mêmes excluent l'hypothèse d'un classement sans suite. Une décision, qui mettrait probablement un coup d'arrêt à la campagne du candidat de droite. Le 26 janvier sur TF1, François Fillon, qui se présentait comme le défenseur de la probité il y a encore quelques mois, avait garanti qu'une mise en examen le pousserait à renoncer à sa candidature.



En déplacement à La Réunion depuis le 11 février, le candidat de la droite, empêtré dans les affaires depuis les révélations du Canard Enchaîné du 24 janvier, tente de poursuivre sa campagne pour s'imposer comme le seul choix possible au sein de son camp.

Deux options toujours sur la table ?

Ce dimanche, le JDD précisait que deux options étaient sur la table : l’ouverture d’une information judiciaire ou une citation directe devant le tribunal correctionnel. "Au plus tôt, une citation directe pourrait donner lieu à un procès dans un délai de onze jours. L’audience pourrait durer plusieurs jours et le délibéré avant la décision, plusieurs semaines. Quasi inenvisageable, donc, avant le 17 mars, date butoir pour le dépôt des candidatures à la présidentielle. Ensuite, la justice peut choisir (ou non) d’observer une "trêve électorale" et s’interdire toute poursuite avant le scrutin", explique le journal.