REPLAY - Réunis en hommage à Théo, jeune homme arrêté à Aulnay-sous-Bois le 2 février dernier, des manifestants se sont réunis à Bobigny, samedi 11 février, et des incidents ont été signalés.

> Le journal de 7h : violents incidents à Bobigny lors d'une manifestation de soutien à Théo Crédit Image : RTL Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Ils étaient environ 2.000, samedi 11 février, réunis devant le tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis) en soutien à Théo. Le jeune homme noir de 22 ans avait été interpellé le 2 février dernier dans la cité des 3.000, à Aulnay-sous-Bois et victime d'un viol présumé de la part d'au moins un des policiers présents.



Selon la préfecture de police, "plusieurs centaines d'individus violents et très mobiles" ont commis diverses "exactions et dégradations", ce samedi à Bobigny. La préfecture a notamment ajouté que des projectiles ont été lancés contre "des bâtiments publics, des établissements commerciaux".



Dans le même temps, un véhicule de RTL a été pris pour cible et incendié. L'équipe sur place a été "choquée mais pas blessée" et la rédaction condamne cet acte de violence, réaffirmant qu'elle ne cédera à aucune forme d'intimidation.

À écouter également dans ce journal

- Après l'arrestation, vendredi 10 février, de quatre personnes dans l'enquête sur un attentat déjoué à Montpellier, trois des interpellés ont été transférés samedi soir dans les locaux de la Sous-direction antiterroriste (Sdat) à Levallois-Perret après que leurs gardes à vue ont été prolongées. Le quatrième suspect a lui été relâché.





- Le parquet pourrait choisir cette semaine de poursuivre François Fillon, selon le Journal du Dimanche. Jeudi 9 février, les avocats du candidat et de son épouse avaient évoqué une "enquête illégale", expliquant le Parquet national financier n'était "pas compétent" pour se saisir du dossier.



- En déplacement pour trois jours à La Réunion, où il est arrivé samedi 11 février, François Fillon a été chahuté par des manifestants.



- La Corée du Nord a tiré un nouveau missile balistique, ce dimanche 12 février, depuis la base aérienne de Banghyon, dans l'ouest du pays. L'engin est finalement tombé en mer après 500 km parcourus, selon l'AFP.



- Sept jeunes Toulousains ont entamé samedi une simulation de vie dans le désert de l'Utah, aux États-Unis, pour mener diverses expériences dans un environnement proche de celui de la planète Mars.



- En Ligue 1, samedi soir, et pour le compte de la 25e journée de championnat, Monaco a étrillé Metz (5-0) et reprend trois points d'avance sur le PSG. Montpellier a battu Nancy (3-0), Toulouse a dominé Bastia (4-1) et Lille s'est incliné chez lui contre Angers (1-2).