Le sauvetage de la fillette menacée par les flammes en serait presque relégué au second plan. Samedi 11 février 2017 au soir, après que la préfecture de police a rendu hommage à l'un de ses agents intervenu à Bobigny pour porter secours à une enfant en proie au feu, elle a dû rectifier l'information et attribuer le mérite de l'acte héroïque à son réel auteur.



Après la manifestation de soutien à Théo organisée à Bobigny (Seine-Saint-Denis), les forces de l'ordre faisaient face à "plusieurs centaines d'individus violents", à des jets de projectiles et autres incendies de véhicules. C'est dans ce contexte, samedi soir, que la préfecture annonçait notamment dans son communiqué que "des effectifs de police ont dû intervenir pour porter secours à une jeune enfant se trouvant dans un véhicule en feu".



Face à cette preuve de bravoure, bienvenue en cette période de disgrâce de la police, un témoignage est rapidement venu contredire la version de la préfecture. "J'ai sorti cette petite de la voiture, je ne suis pas un héros, je veux juste rétablir la vérité", a expliqué sur le Bondy Blog Emmanuel Toula, un adolescent de 16 ans qui participait à la manifestation de soutien à Théo.

Le jeune homme décrit aussi la scène, affirmant qu'alors que le capot du véhicule prenait feu, "la mère a sorti de sa voiture son petit garçon qui devait avoir deux ans maximum, et dans la précipitation, elle a oublié sa fille". "Moi, à ce moment-là, je me suis approché de la voiture, et j'ai vu une petite fille de 5 ou 6 ans, tétanisée", se rappelle-t-il.



Et de poursuivre : "Je suis rentré alors dans la voiture. J'ai ouvert la portière, tétanisé, j'avais les mains qui tremblaient. La fille était à l'arrière. Elle ne pleurait pas mais elle était aussi tétanisée, choquée. J'ai essayé d'enlever sa ceinture, j'avais les mains qui tremblaient toujours et au bout de dix secondes, j'ai réussi à lui enlever sa ceinture de sécurité. Je l'ai prise alors dans mes bras, toujours tremblants, puis j'ai essayé de courir. Je commençais à prendre de la vitesse et là, j'ai senti les gaz lacrymogènes."

Emmanuel Toula précise aussi avoir tenté, en vain, de retrouver la mère de la fillette, avant d'être aidé par deux hommes, puis un gendarme. "La petite fille est restée avec les deux hommes et le gendarme, moi, je suis allé à la recherche de la maman", détaille-t-il.



Interrogée par l'AFP, la préfecture s'est défendue de toute appropriation frauduleuse de l'acte, affirmant n'avoir "jamais déclaré que la police avait sorti l'enfant du véhicule". "C'est un manifestant qui a sorti l'enfant de la voiture", a admis la préfecture. Selon une source policière citée par le Figaro, "les forces de l'ordre ont aidé à chercher ses parents juste après qu'elle a été sauvée".