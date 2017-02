REPLAY - Près de deux milles personnes étaient rassemblées le 11 février pour demander justice dans l'affaire de l'interpellation de Théo à Aulnay-sous-Bois. Quelques faits de violence sont à déplorer.

par La rédaction numérique de RTL publié le 11/02/2017 à 19:17

À Bobigny, plusieurs centaines de manifestants, dont de nombreux jeunes, étaient rassemblés le 11 février dans l'après-midi devant le palais de justice. Ils étaient là pour soutenir Théo, le jeune homme de 22 ans victime d'un viol présumé lors de son interpellation musclée par quatre policiers à Aulnay-sous-Bois le 2 février dernier. Sur les pancartes, tous demandaient que justice soit faite, alors que les quatre policiers impliqués dans l'affaire ont été suspendus et mis en examen.



Dans l'ensemble, la manifestation s'est déroulée dans le calme. Seulement, vers 17 heures, quelques incidents ont été enregistrés, menés par une centaine de jeunes au visage masqué, sur quelque 1.500 à 2.000 personnes manifestant. Une voiture technique de RTL a été encerclée, caillassée et incendiée. La rédaction de la radio a fortement condamné cet acte de vandalisme.

À écouter également dans ce journal :

- Terrorisme : le djihadiste français Rachid Kassim a été la cible d'une frappe militaire de la coalition internationale dans la région de Mossoul en Irak. Les informations ont été confirmées par le Pentagone américain. L'homme de 29 ans est suspecté d'être derrière de nombreux attentats, dont celui de l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray.



- Montpellier : les quatre personnes impliquées dans un projet d'attentat imminent déjoué le 10 février sont toujours en garde à vue. Celles-ci ont été prolongées samedi et pourront durer jusqu'à 96 heures. Les suspects sont une adolescente de 16 ans, son compagnon de 20 ans, ainsi que deux autres individus masculins de 26 et 33 ans. La mère de l'adolescente a déclaré sur RTL que sa fille avait été "manipulée".



- Nice : sept mois après l'attentat du 14 juillet, la ville accueille une nouvelle édition de son célèbre carnaval. Le protocole de sécurité a été revu, à son maximum. Barrières, portiques de sécurité, périmètre fermé... tout a été fait pour assurer la sécurité des individus. Quatre points de filtrage ont également été mis en place.



- Parti socialiste : Benoît Hamon inaugurait ce 11 février son nouveau QG de campagne, dans le Xe arrondissement de Paris. "La bataille politique sera violente", a-t-il indiqué. L'occasion aussi pour lui de dévoiler un organigramme pour les prochains mois à venir. On retrouve notamment Aurélie Filippetti au poste de porte-parole. Le candidat a cependant mis l'accent sur "la gouvernance citoyenne" de sa campagne. Thomas Piketty sera en charge de la question européenne et du traité budgétaire européen, entre autres. Le candidat a cependant assuré d'un rassemblement "sans logique d'appareil".