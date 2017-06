publié le 09/06/2017 à 13:08

Les universités de médecine franciliennes ont reçu 7.650 candidatures pour la première année commune aux études de santé (Paces), qui accueille les jeunes souhaitant devenir médecins, sages-femmes, dentistes ou pharmaciens. Or ces facultés ne peuvent accueillir au total que 6.793 étudiants de première année, ce qui laisse donc 857 jeunes sur liste d'attente, a indiqué le ministère. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, "a souhaité rechercher une solution rapide, en lien avec les présidents d'université et les recteurs", précise dans le communiqué le ministère.



Les lycéens de terminale et étudiants en réorientation ont reçu jeudi 8 juin les premières réponses à leurs voeux inscrits sur la plateforme Admission post-bac (APB). En Île-de-France, 857 jeunes ayant placé la Paces en premiers voeux se sont donc vu signifier leur placement en liste d'attente à l'issue d'un premier tirage au sort. Deux phases doivent encore se dérouler dans le processus APB d'ici début septembre, et des places en fac de médecine pourraient se libérer, celles de postulants qui n'ont pas eu le bac ou qui préfèrent in fine s'orienter vers une autre filière.

À écouter également dans ce journal :

- Royaume-Uni : la Première ministre britannique Theresa May, qui a perdu sa majorité absolue au Parlement à l'issue des législatives, a l'intention de former un nouveau gouvernement, a annoncé son porte-parole.

- Document RTL - Xavier Thomas, 45 ans, se promenait main dans la main avec sa compagne sur leLondon Bridge, quand un fourgon a foncé sur la foule. D'abord porté disparu, il a été retrouvé mort dans la Tamise. "J'en veux à ces fous d'avoir tué mon fils", lance Christiane, la mère de Xavier Thomas, au micro de RTL ce 9 juin. "Il faut arrêter tout ça. Je crois qu'on n'est pas près d'y arriver", confie-t-elle.



- Terrorisme : le Conseil constitutionnel a censuré vendredi 9 juin une mesure de l'état d'urgence abondamment utilisée au moment des manifestations contre la loi Travail et réclamé une "conciliation équilibrée" entre libertés et ordre public, en pleine controverse sur les projets sécuritaires de l'exécutif.



- Disparus de l'Yonne : quatre squelettes humains ont été découverts mercredi 7 juin dans l'Yonne lors de travaux de terrassement pour la construction d'un parking à Gurgy, mais "aucun lien" n'est établi à ce jour avec des affaires connues, comme celle du tueur en série Émile Louis.



- Football : L'équipe de France, grâce à un triplé d'Olivier Giroud, se rend à Stockholm pour affronter la Suède de Zlatan Ibrahimovic dans les cadres de la qualification au Mondial-2018.