publié le 08/06/2017 à 23:31

Serait-ce une conséquence des récentes attaques terroristes au Royaume-Unie ? Les conservateurs, emmenées par la Première ministre britannique Theresa May, seraient en tête des élections législatives mais perderaient leur majorité absolue, selon les premières projections publiées à la clôture des bureaux de vote jeudi 8 juin. Les Tories décrochent 314 sièges, contre 330 dans l'assemblée sortante, tandis que les travaillistes de Jeremy Corbyn gagnent 32 sièges à 266 mandats, selon une estimation Ipsos/MORI.



Si ces projections étaient confirmées, cela signifierait un échec cinglant pour Theresa May, qui a convoqué ces élections anticipées dans le but de conforter sa majorité en vue des négociations du Brexit. La Première ministre disposait dans le Parlement précédent d'une majorité de 17 voix.

Quant aux indépendantistes écossais du SNP, ils perdent une vingtaine de sièges, avec 34 sièges, et les Libéraux-Démocrates sont en progression avec 14 sièges. Le parti europhobe Ukip aurait quant à lui disparu du Parlement, selon ces projections.