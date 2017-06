Réforme des rythmes scolaires : les enfants vont-ils encore trinquer ?

publié le 08/06/2017 à 21:38

Conseil de classe pour le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer a défendu devant le conseil supérieur de l'éducation ses décrets pour assouplir la réforme des rythmes scolaires et la nouvelle organisation du collège. Le successeur de Najat Vallaud-Belkacem entend également rendre à nouveau possible le redoublement et souhaite instaurer des stages de préparation avant l'entrée en classe de 6e. Encore du changement à l'école et au collège. À la fin, est-ce que ce sont les enfants qui vont trinquer ?



On refait le monde avec :

Olivier Mazerolle, présentateur du Grand Jury

Annie Lemoine, journaliste

Christian Menanteau, chroniqueur économique

Guillaume Perrault, grand reporter au Figaro