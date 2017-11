publié le 22/11/2017 à 13:19

Une fusillade a éclaté ce mercredi 22 novembre devant la maison d'arrêt de Lille-Sequedin. Un détenu, qui venait d'être libéré, a été pris pour cible par un ou des agresseurs, qui l'attendaient dans une voiture. L'homme, âgé de 25 ans et de nationalité algérienne, a été visé aux alentours de 10h30 par un homme masqué, qui lui a tiré dessus à plusieurs reprises, selon un témoin de la scène.



Le détenu, qui a échappé aux balles, a réussi à se sauver à bord d'une voiture, sans savoir s'il était blessé. L'agresseur est quant à lui en fuite. Son véhicule a été retrouvé complètement calciné dans la nature, à quelques kilomètres de la prison. La police judiciaire de Lille est chargée de l'enquête. À la suite de cette fusillade, toute la commune de Sequedin a été bouclée, avec des forces de l'ordre déployées en nombre. Les syndicats réclament des aménagements à la sortie de la prison pour éviter de nouveaux incidents.

À écouter également dans ce journal

- POLITIQUE - Marine Le Pen a dénoncé une "fatwa bancaire" lors d'une conférence de presse ce mercredi, après avoir porté plainte pour discrimination, contre la Société Générale pour Le FN et contre HSBC pour son compte personnel. "C'est une tentative d'étouffement d'un mouvement d'opposition", a-t-elle ajouté.



- ÉCONOMIE - Une cinquantaine d'investisseurs du groupe Altice portent plainte pour diffusion d'informations trompeuses. Selon eux, le groupe a minoré sa dette et le patron Patrick Drahi aurait affirmé à tort avoir le contrôle absolu sur cette ardoise.



- SOCIÉTÉ - Selon une étude relayée par Le Parisien, le nombre d'arrêts de travail est en hausse et coûte 60 milliards d'euros par an. Les jours d'absence sont en augmentation de 28% dans les collectivités territoriales. Dans le privé, la hausse existe aussi, mais 20% des salariés renoncent à leur arrêt (hiérarchie, surcharge, habitude, etc.).



- SOCIÉTÉ - À Vincennes, les élèves d'un collège ont dû être évacués en raison de la présence de produits toxiques. Certains d'entre vont suivre des cours à distance, solution provisoire jusqu'à la fin de de l'année. "On est très perturbé par cette situation", assure un parent d'élève.



- ÉDUCATION - Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, a annoncé sur RTL avoir porté plainte pour diffamation à l'encontre d'un syndicat, Sud Éducation 93, qui a prévu d'organiser mi-décembre des ateliers de formation destinés aux enseignants, dont deux se feront "en non-mixité".



- FOOTBALL - Le PSG reçoit le Celtic Glasgow ce mercredi en Ligue des champions. L'occasion pour Neymar d'effacer des performances décevantes depuis quelques semaines. Baisse physique ou contrecoup de soirées entre amis ? "Il peut profiter, il a besoin d'être avec ses amis, mais il a la responsabilité d'être là sur le terrain", a indiqué Unai Émery, l'entraîneur parisien.