Fonction publique : l'Assemblée rétablit le jour de carence en cas d'arrêt maladie

publié le 20/11/2017 à 20:06

Emmanuel Macron l'avait annoncé pendant sa campagne. L'Assemblée nationale a voté lundi 20 novembre le rétablissement, dans le cadre du budget 2018, d'un jour de carence dans la fonction publique en cas d'arrêt maladie, le gouvernement mettant en avant un moyen de réduire l'absentéisme.



Le rétablissement d'un jour de carence (arrêt maladie rémunéré à partir du deuxième jour) dans la fonction publique avait été annoncé dès juillet par le gouvernement afin de "lutter contre le micro-absentéisme qui désorganise les services, alourdit la charge de travail des collègues en poste et coûte environ 170 millions d'euros par an".

Introduite par Nicolas Sarkozy en 2012, la mesure avait été supprimée par François Hollande deux ans plus tard. La ministre de la Fonction publique, Marylise Lebranchu, l'avait qualifiée d'"inefficace et d'injuste". Emmanuel Macron n'a visiblement pas tenu compte des commentaires de l'ex-ministre.



Selon lui, le rétablissement du jour de carence avait "fait chuter l’absentéisme en 2012 et 2013, avant qu’il ne reparte à la hausse après sa suppression”. En réinstaurant ce jour de carence dans la fonction publique, le gouvernement entend rapprocher le statut des fonctionnaires de celui des salariés du privé. Car, dans le secteur privé, les salariés doivent attendre le 4e jour de maladie pour toucher des indemnités.