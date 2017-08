publié le 25/08/2017 à 14:12

C'est une première médicale en France. Une femme de 30 ans a retrouvé ses deux bras. Le 14 août dernier, elle était tombée sur des voies SNCF à la gare de Chambéry. Ses bras ont été sectionnés par un train. Immédiatement, les sauveteurs sont intervenus pour une double réimplantation en urgence. Les médecins qui l'ont opérée viennent de raconter comment ils ont réalisé cette prouesse.



Dès que la victime est arrivée au CHU de Grenoble, deux heures après l'accident, elle a été prise en charge par une dizaine de personnes au bloc opératoire avec deux équipes différentes. "Ça s'est fait au-dessus des deux coudes, tout s'est déroulé dans le même temps. (...) En France, il n'y a jamais eu de cas d'accident pour lequel deux membres supérieurs étaient réimplantés à ce niveau-là", a expliqué le docteur Mickaël Bouillet. La patiente a bien sûr remercié les médecins, elle qui pensait avoir définitivement perdu ses deux bras lors de l'accident.

À écouter également dans ce journal :

- Un malus écologique élargi pour les pollueurs qui seront les payeurs. Le journal Le Parisien l'a révélé ce vendredi matin. Le gouvernement veut revoir le malus des voitures les plus polluantes et étudie l'abaissement des seuils de CO2 par kilomètre parcouru. Au final, tous les véhicules neufs pourraient être concernés.

- "La Pologne se met en marge de l'Europe sur de nombreux sujets". Emmanuel Macron critique violemment ce vendredi matin les Polonais de refuser de réviser la directive sur les travailleurs détachés.



- Le Président qui par ailleurs change sa communication. Après son mutisme, il cherche un contact plus direct et fréquent avec les Français. Emmanuel Macron va multiplier les prises de parole une à deux fois par mois.



- À gauche, le PS va peut-être changer de nom. Stéphane Le Foll propose de le rebaptiser tout simplement "Les socialistes" et demande à ceux qui veulent appartenir au mouvement de Benoît Hamon de quitter le parti.



- Deux enfants livrés à eux-mêmes à Metz. Cette mère est partie en Algérie durant un mois en laissant seuls à la maison ses enfants de 8 et 12 ans. La fratrie a été placée en foyer. Leur mère est jugée ce vendredi pour "soustraction à ses obligations légales de parent". Elle risque jusqu'à deux ans de prison.



- Malfaçons, retards, chantiers jamais achevés, les litiges dans les travaux de rénovation se multiplient avec les artisans. Leur nombre a doublé entre 2014 et 2017. C'est le résultat d'une enquête de l'association de consommateurs CLCV.