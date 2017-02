Le journal de 12h30 : Sarkozy et Fillon réunis autour d'un déjeuner

publié le 15/02/2017 à 13:10

François Fillon et Nicolas Sarkozy déjeunent actuellement dans les bureaux de l'ancien chef de l'État. Une rencontre à la demande du candidat de la droite en pleine tourmente après les révélations du Canard enchaîné et de Mediapart. Invité de RTL ce mercredi, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Christian Jacob, a estimé que l'ancien président de la République allait sans doute apporter quelques "conseils" à François Fillon.



"Nicolas Sarkozy s'est mis en retrait dans le cadre de l'action politique. En revanche, je pense qu'il va vraisemblablement apporter quelques conseils et puis aussi son sentiment sur la campagne, sur la mobilisation de notre famille politique", a-t-il déclaré. Avant d'ajouter : "Il est celui qui a reconstitué notre parti politique. Il a une vraie expérience. Et je pense que François Fillon a aussi envie de se nourrir de l'expérience de Nicolas Sarkozy".

À écouter également dans ce journal

- En Conseil des ministres, François Hollande a demandé, ce mercredi 15 février que des "mesures spécifiques" soient prises pour lutter contre d'éventuelles cyberattaques à l'occasion de l'élection présidentielle. Ces déclarations interviennent en pleine tension entre la Russie et Emmanuel Macron. En effet, "En Marche !" accuse Moscou de multiplier les attaques sur son site afin d'interférer dans la campagne.

- Selon LCI, les services secrets américains ont confirmé que le djihadiste Rachid Kassim a bien été tué, grâce aux résultats de l'analyse ADN.



- L'indignation monte à Paris. D'énormes rochers ont été placés sous un toit ferroviaire, porte de la Chapelle, là où des dizaines de réfugiés. La Mairie se défend de les avoir disposé là pour chasser les réfugiés et explique qu'il serviront aux travaux d’extension du centre d'hébergement.



- Le Parlement européen a approuvé le CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada.



- Les contribuables ont jusqu'à ce soir minuit pour payer le 1er tiers de l'impôt sur le revenu. Ce délai est étendu jusqu'au 20 février, en cas de paiement sur internet.



- Le PSG a humilié le Barça hier en match aller des 8e de finale et sont quasiment assurés de filer en quarts. Les Parisiens ont inscrit 4 buts (doublé de Di Maria et buts de Draxler et Cavani) face à des Catalans impuissants. Le match retour aura lieu le 8 mars prochain au Camp Nou.