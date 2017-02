publié le 15/02/2017 à 13:03

Le Parlement européen a adopté ce mercredi 15 février l'accord de libre-échange entre l'UE et le Canada. Controversé, le CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) a obtenu le vote favorable de 408 eurodéputés, tandis que 254 d'entre eux se sont prononcés contre. En attendant que le texte soit ratifié par les différents parlements des États membres de l'UE, comme l'Assemblée nationale et le Sénat en France, une application provisoire va débuter en avril prochain.



Le CETA vise à encourager et favoriser les échanges commerciaux entre l'Union européenne et le Canada, grâce à l'application de plusieurs dispositions : réduction des droits de douanes, harmonisation des normes et ouverture des marchés publics canadiens aux entreprises européennes notamment. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, a œuvré en faveur de l'accord et souligné son "caractère singulièrement progressiste", un "exemple pour les futurs accords commerciaux", rappelle Le Monde.