publié le 15/02/2017 à 12:06

Quand la Saint-Valentin sert d'excuse pour parler de l'affaire Fillon. Pour déclarer sa flamme à l'être aimé, plusieurs mairies du département de l'Hérault, dont celle de Béziers, ont proposé à leurs habitants de leur envoyer via une adresse mail des mots d'amour, publiés ensuite sur les 15 panneaux d'affichage que compte la ville dirigée par Robert Ménard.



Certains n'ont pas pu s'empêcher de faire référence à l'affaire qui entoure le candidat de la droite à la présidentielle depuis plusieurs semaines. L'épouse et deux des enfants de François Fillon sont soupçonnés d'avoir bénéficié d'emplois fictifs. En réponse à ces attaques, le vainqueur de la primaire de la droite avait soutenu son épouse à plusieurs reprises. "Je veux dire à Penelope que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont voulu nous jeter aux loups", avait-il notamment déclaré lors de son meeting porte de la Villette.

Il n'en fallait pas plus pour qu'un Biterrois s'amuse de la situation. Le plaisantin a envoyé à la mairie un petit mot signé "François", le jour de la Saint-Valentin : "Penelope je t'aime et ce n'est pas fictif". Tel est le message que beaucoup d'habitants ont pu lire ce mardi 14 février, sur les panneaux d'affichage de la ville. Pour appuyer la référence, le compte Twitter officiel de la mairie a relayé le message, accompagné du hashtag PenelopeGate.