Le journal de 12h30 : Renault arrête des sites après une cyberattaque mondiale

publié le 13/05/2017 à 13:34

C'est devenu un fléau mondial. En politique, en Économie, dans la vie quotidienne. Les cyber-attaques menées depuis plusieurs jours dans des dizaines de pays ont touché une grande entreprise française. D'après certaines informations. On savait déjà que le système de santé britannique avait été touché, la compagnie ferroviaire allemande, ou encore de grandes entreprises espagnoles comme Telefonica.



On a appris ce samedi matin que le constructeur automobile français l'était à son tour et qu'au moins un site de production était à l'arrêt. Les équipes informatiques travaillent d'arrache-pied pour stopper la propagation. D'après certaines informations, les pirates informatiques n'auraient pas attaqué directement en France, mais via une usine Renault en Slovénie. Renault est la première entreprise française à reconnaître avoir été touchée par cette cyberattaque massive, qui a touché de nombreux pays, dont la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, le Mexique, l'Australie et la Russie.

À écouter également dans ce journal :

- La tension semble être retombée entre François Bayrou et Emmanuel Macron, depuis qu'un accord aurait été trouvé vendredi 12 mai.

- Alain Juppé dément formellement avoir passé un accord avec Emmanuel Macron. Le maire de Bordeaux rappelle qu'il soutient les candidats LR et UDI qui ont été investis. Selon lui, les informations dévoilées hier soir, et qu'il conteste donc, ont pour but de semer le trouble dans sa famille politique et posent un problème pour la clarté du débat démocratique.



- Les candidats de La République En Marche aux législatives se sont réunis en séminaire au Musée du Quai Branly à Paris.



- Rugby : le Stade Français a remporté le premier trophée continental de son histoire, en battant Gloucester (25-17).



- Football : pas de soirée de Ligue 1 ce samedi soir. La 37 ème et avant-dernière aura lieu dimanche soir.



- Le 62ème concours de l'Eurovision se déroule à Kiev, en Ukraine, samedi 13 mai. La chanteuse Alma représente la France avec sa chanson "Requiem".