Renault touché par la vague de cyberattaques internationales

Renault a été victime de la vague de cyberattaques simultanées qui a touché vendredi 12 mai des dizaines de pays dans le monde, a-t-on appris samedi auprès de la direction du constructeur automobile. "Nous avons été touchés", a indiqué une porte-parole du groupe de la marque au losange, en précisant que le constructeur était en train d'analyser la situation. "Une action est en place depuis hier soir. On fait le nécessaire pour contrer cette attaque", a-t-elle précisé. Il s'agit de la première institution française à reconnaître avoir été touchée par ces attaques.





Une cyberattaque d'ampleur planétaire a eu lieu vendredi 12 mai. Au total, 75.000 attaques ont été recensées dans 99 pays, selon la société américaine de sécurité informatique Avast. Les pirates auraient exploité une faille dans les systèmes Windows et ils réclament une rançon pour libérer l'accès. Des sociétés comme Fedex, aux États Unis ou Telefonica en Espagne ont été touchées, mais l'exemple le plus frappant vient de Grande Bretagne : le service public de santé a été totalement paralysé pendant plusieurs heures.

La Première ministre Theresa May s'est exprimée sur le sujet à la télévision britannique, dans la soirée du vendredi. "Plusieurs hôpitaux ont subi une cyberattaque avec demande de rançon. C'est une attaque internationale, plusieurs pays et organisations ont été victimes [...] Il semble que les informations de confidentialité concernant les patients n'ont pas été compromises"a déclaré la Première ministre britannique.