publié le 31/10/2017 à 12:00

La piste du drame familiale serait privilégiée. Mardi 31 octobre, les pompiers, prévenus par les gendarmes, ont fait une macabre découverte dans une ferme à Nouvion-et-Catillon, au sud de Saint-Quentin, rapporte l'Agence France Presse, confirmant une information de France 3.



Cinq personnes d'une même famille, le père, la mère, deux garçons et une petite fille, ont été découverts morts, tous par arme à feu. Les parents étaient âgés entre 50 et 60 ans. Les enfants, eux, étaient âgés de 14, 18 et 20 ans.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr...

