publié le 31/10/2017 à 09:30

Selon le collectif National des Droits de l'Homme Romeurope, le nombre d'expulsions dans les bidonvilles a largement augmenté au cours des dernières semaines. Objectif : expulser avant la trêve hivernale. Pour la première fois, des habitants des bidonvilles sont également concernés par cette trêve. Une nouveauté que Florent Guéguen, directeur de la Fédération des Acteurs de la solidarité, estimait nécessaire. "Il était indispensable de protéger la situation de ces familles, souvent des familles avec enfants, à la veille de l'hiver", explique-t-il.



Sur l'accélération des expulsions, Florent Guéguen est formel. "On a une accélération des décisions d'expulsion, souvent avec la police (...) y compris pour des ménages qui sont protégés", note-t-il. "C'est très inquiétant (...) c'est à la fois non respectueux de la dignité des personnes et non respectueux de la loi".

Seulement, depuis quelques semaines, les expulsions augmentent. "Cette règle est détournée à la fois par les maires et les préfets. On observe une accélération des expulsions de campements mais aussi d'ailleurs de personnes dans leurs logements juste avant la trêve, comme s'il fallait faire du chiffre avant le 1er novembre puisque, ensuite, les personnes sont protégées entre le 1er novembre et le 31 mars".