publié le 11/08/2017 à 12:04

Les vacanciers vont devoir prendre leur mal en patience à partir du samedi 12 août, la circulation s’annonçant "très difficile sur l'ensemble du pays" selon Bison Futé.



Samedi 12 août, la fluidité du trafic va varier de "très difficile" à "extrêmement difficile". Classée rouge et noire, la journée concentrera les principales difficultés de circulation, notamment dans le quart sud-est de la France dans le sens des départs.

Bison Futé recommande notamment d'éviter les grands axes de la moitié nord du pays entre 10 et 16 heures samedi, de ne pas emprunter les autoroutes du Sud entre 9 et 19 heures, et de quitter la région parisienne avant 14 heures.



Un samedi 12 août très perturbé dans le Sud-Est

Dans le sens des départs, des difficultés sont attendues au nord de Clermont-Ferrand, de 8 heures à 19 heures, sur l’A89 à Clermont-Ferrand, de 10 heures à 13 heures et sur l’A20 à Brive-la-Gaillarde, de 10 heures à 13 heures. La zone Ouest sera également très encombrée, notamment sur les rocades de Rennes et Nantes toute la journée.





Dans le sens des retours, prudence sur l'A75 à Clermont-Ferrand, de 16 heures à 20 heures, sur l'A20 à Brive-la-Gaillarde, de 11 heures à 16 heures, et sur l'A89 à Clermont-Ferrand et à Brive-la-Gaillarde, de 11 heures à 16 heures.

Trafic prévu samedi 12 août. Crédit : Capture d'écran Bison Futé

Dimanche, le trafic devrait revenir à la normale, sauf pour les retours dans l’Arc méditerranéen et la vallée du Rhône, où la circulation sera très dense. Ces difficultés devraient particulièrement concerner les autoroutes A6, A7, A8, A9 et A61.





La journée est classée verte au niveau national, mais orange en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le sens des retours, des difficultés sont à prévoir sur l’A75 à Clermont-Ferrand, de 15 heures à 19 heures.

Trafic prévu dimanche 13 août Crédit : Capture d'écran Bison Futé