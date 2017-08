Mondiaux d'athlétisme : Mayer en tête du décathlon à la moitié du concours

publié le 12/08/2017 à 10:37

Kévin Mayer entame à 11h24 ce samedi sa deuxième journée de décathlon à Londres et file tout droit vers un titre de champion du monde. Le Français est leader après cinq épreuves de passées. Le vice-champion olympique à Rio compte 4.478 points et devance deux Allemands au classement. Au programme aujourd'hui : saut à la perche, lancer de javelot, lancer de disque, 110 m haies et 1.500 m. La deuxième journée, c'est la plus dure.



Ce samedi, il débute par le 110 m haies. Attention, dans cette série figure un spécialiste de l’exercice : Devon Williams, dont le temps de référence est une demi-seconde plus rapide que le record du Français. L'erreur serait que Kévin Mayer se laisse griser par le tempo dicté par l'Américain et qu'il en oublie ses propres enchaînements, avec le risque de chuter. Kévin Mayer doit juste ignorer ce concurrent qui n'est absolument pas dangereux dans la course au titre.

Disque, perche, javelot... Si Mayer récite simplement sa leçon de gestes habituels, le 1.500 mètres lui offrira en conclusion autant de tours d'honneur.

À écouter également dans ce journal

- Cette fois, c'est la der des der pour Usain Bolt. Sur 4x100 m, il va tenter, avec la Jamaïque, d'empocher un titre pour la dernière course de sa vie. Une course à suivre dès 22h50. L'équipe de France est en piste aussi, avec notamment Christophe Lemaitre et Jimmy Vicaut.



- Ligue 1. Nice a de nouveau été surpris, cette fois-ci face au promu Troyes. Défaite à domicile des Aiglons 2 buts à 1. Lyon en revanche confirme sa bonne forme de début de saison, victoire 2 buts à 1 face à Rennes.



- Ce soir Nantes reçoit Marseille à 17 heures. Les autres matches ont lieu à 20 heures : Caen-Saint-Étienne, Toulouse-Montpellier, Bordeaux-Metz et Amiens-Angers.