publié le 08/02/2018 à 12:42

Nicolas Hulot, visé par des rumeurs de harcèlement sexuel, a assuré jeudi n'avoir "pas pensé" à démissionner de son poste de ministre de la Transition écologique, tout en soulignant que c'est sa famille qui guiderait toute décision. Et quelques heures après son interview télévisée, l'Élysée a apporté son soutien au ministre de la Transition écologique, écartant tout départ du gouvernement, en l'absence de mise en examen.



"Il y a une jurisprudence clairement établie par le Premier ministre en direction de l'ensemble de son gouvernement, en accord avec le président de la République, qui est que tant qu'il n'y a pas de mise en examen, il n'y a pas de raison qu'une démission soit évoquée", a précisé à la presse l'entourage du chef de l'Etat.

Plus tôt dans la matinée, Édouard Philippe avait adressé un message de soutien au numéro 3 de son gouvernement. "Nicolas Hulot s'est exprimé avec sincérité et émotion sur les rumeurs dont il est l'objet depuis plusieurs jours. Ses explications ont été claires, précises, et nous n'avons aucune raison de douter de sa parole. Comme il l'a rappelé, la justice s'est prononcée. Le Premier Ministre a adressé à Nicolas Hulot un message de soutien dans cette épreuve qui l'affecte, lui et sa famille", a indiqué Matignon dans une brève déclaration à l'AFP.