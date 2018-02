publié le 08/02/2018 à 12:27

Les jours du changement d'heure sont-ils comptés ? L'avenir de ce rituel qui peut prêter à sourire a été examiné par le très sérieux Parlement européen, jeudi 8 février. La résolution, portée par l'eurodéputée française Karima Delli, propose d'en finir avec les deux réglages des horloges annuels (avancer d'une heure au printemps et reculer d'une heure à l'automne). Elle a été adoptée par 384 voix pour, 153 contre et 11 abstentions.



À chaque changement d'heure, le débat est relancé. Pour justifier son projet, la commission des Transports du Parlement se base sur des récents rapports scientifiques pour étayer sa proposition.

"Les nombreuses études scientifiques, y compris l’étude publiée par le service de recherche du Parlement européen en octobre 2017 sur les dispositions relatives à l’heure d’été dans l’Union n’ont fourni aucune preuve de l’existence d’effets positifs du changement d’heure semestriel, mais ont en revanche indiqué l’existence d’effets négatifs sur la santé des êtres humains (augmentation du stress, des AVC, troubles du sommeil, fatigue, ndlr), l’agriculture et la sécurité routière".

Cette dernière alerte en effet régulièrement sur "le pic d'accidentalité de +40% pour les piétons" au moment du passage à l'heure d'hiver.



La France conserverait l'heure d'hiver

Si le changement d'heure, entré en vigueur en 1976 sous Valéry Giscard d'Estaing dans l'Hexagone pour "limiter l'utilisation de l'éclairage artificiel et réaliser des économies d'énergie", était enterré une bonne fois pour toute, la France conserverait l'heure dite d'hiver, à savoir le fuseau horaire GMT+1.



Cette disposition a toutes ses chances de se concrétiser. "On sait que plusieurs pays du Nord y sont favorables. Cette résolution doit permettre de tâter le terrain et de connaître la position du Parlement sur cette question qui comporte de très nombreux enjeux", explique à nos confrères du Parisien le cabinet parlementaire de l'ancienne candidate à la primaire écologiste en 2016.



Maintenant que le Parlement européen a adopté le projet de résolution, la Commission européenne, déterminante dans sa concrétisation, est appelée à se prononcer et prendre l'initiative législative sur le dossier. Le passage à l'heure d'été aura donc encore bien lieu cette année. Le 25 mars 2018, à deux heures du matin, il sera trois heures.



