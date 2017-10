Gilbert Rozon accusé d'abus sexuels par la comédienne Patricia Tulasne

publié le 20/10/2017 à 09:58

Peu à peu, les langues se délient dans le milieu du spectacle et de la production. Après Harvey Weinstein aux États-Unis, le producteur québécois Gilbert Rozon, 62 ans, est à son tour visé par des accusations d'agressions sexuelles. Au moins neuf femmes l'accusent d'abus. Parmi elles, la comédienne québécoise Patricia Tulasne se souvient sur Radio Canada d'un moment de "honte" et d'impuissance face à un homme, lui "très puissant".



"Il a poussé la porte, est rentré dans l'appartement et la première chose dont je me souviens est qu'il m'a plaquée au mur, m'a embrassée et a enlevé ma robe, raconte l’actrice. Je ne savais pas comment réagir. Je me suis dit que le plus simple pour moi était de me laisser faire. Je me suis dit 'ça va durer 10 minutes et puis j'en serai débarrassée'. Après je m'en suis voulu, je me suis dit j'aurais peut-être dû le repousser mais c'était un homme très puissant. Je ressentais la honte que lui aurait dû ressentir, c'est ça qui est épouvantable".

Un message sous forme d'excuses sur Facebook

Gilbert Rozon est visé par une plainte pour agression sexuelle déposée mardi 17 octobre auprès de la police de Montréal. Les faits se seraient déroulés en 1974 dans un hôtel parisien. La plaignante a évoqué un viol et affirme n'avoir pas parlé aux forces de l'ordre avant par peur de ne pas être crue.

Agressions physiques, verbales, voire viol : neuf femmes ont raconté leurs rencontres avec Gilbert Rozon et accusent le producteur. "Ébranlé par les allégations me concernant, je souhaite consacrer tout mon temps à faire le point. À toutes celles et ceux que j'ai pu offenser au cours de ma vie, j'en suis sincèrement désolé", a écrit sur Facebook le magnat du show-business québécois.