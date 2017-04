et Florence Cohen

publié le 27/04/2017 à 13:31

Dès l'annonce des résultats du premier tour, qui ont vu Marine Le Pen et Emmanuel Macron se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle, Martine Aubry a écrit un tweet appelant à faire barrage au Front national. En 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen était présent au second tour, elle avait clairement déclaré qu'elle voterait pour Jacques Chirac.



Mais en 2017, le nom d’Emmanuel Macron n’est pas mentionné. Apparemment, Martine Aubry ne compte pas faire le moindre pas supplémentaire vers le candidat d’"En Marche !". Elle reste silencieuse, invisible à la mairie dimanche soir. Pour celle qui n’a eu de cesse de répéter son ras-le-bol vis-à-vis d’Emmanuel Macron, c’est "au-dessus de ses forces" d’appeler à voter directement pour l’ex-ministre, laisse entendre un de ses proches.

Christophe Itier est référent nordiste du mouvement "En Marche !" : "On sait très bien ce que pense Martine Aubry d’Emmanuel Macron. (...) On est dans une période trouble pour chacun des partis. Les positionnements sont moins clairs qu’ils pouvaient l’être aux régionales. C’est dommage. Chacun prend ses responsabilités. Là on est face à une banalisation du Front national qui est dangereuse pour notre démocratie."

À écouter également dans ce journal

- Au lendemain du duel à Amiens, avec en toile de fond la détressedes salariés de l’usine Whirlpool, Marine Le Pen a effectué une sortie en mer avec des pêcheurs du Grau-du-Roi du roi dans le Gard. Toujours avec un certain souci du spectacle.



- Le parlement européen a chiffré son préjudice dans l’affaire des emplois fictifs présumés des assistants parlementaires du Front national. Il est estimé à environ 5 millions d’euros.



- François Hollande a réagi aux mauvais chiffres du chômage. Le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté d’1,3 % au mois de mars. La réaction du chef de l’État en visite à Bourges devant des salariés sonne comme un avertissement avant de glisser un bulletin dans l’urne.



- Des lycées sont bloqués à Paris pour protester contre le duel Macron-Le Pen au second tour de la présidentielle. Avec le slogan "Ni Marine, ni Macron, ni patrie, ni patron."



- Le prix de vente moyen d’une voiture neuve en France est de quasiment 26.000 euros, selon des chiffres publiés par l’Argus. C’est 6.000 euros de plus qu’en 2010. Pourquoi une telle envolée ?