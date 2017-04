publié le 27/04/2017 à 12:18

Voter Macron pour faire battre Marine Le Pen. Tel est la conclusion du bureau exécutif de l'UDI qui s'est tenu mardi 25 avril. "L'UDI appelle à voter pour Emmanuel Macron, seul candidat démocrate présent au second tour, et réaffirme sa volonté de faire battre Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle", selon le texte dévoilé à l'issu de ce bureau.



Cette consigne de vote intervient deux jours après la défaite de François Fillon, que l'Union des Démocrates Indépendants (UDI) avait soutenu pour la présidentielle. Le président de l'UDI, le député-maire de Drancy (Seine-Saint-Denis), Jean-Christophe Lagarde, a également confirmé l'alliance de l'UDI avec LR en vue des élections législatives. Alliance qui repose sur un accord portant sur plus de 90 circonscriptions.

Au sein du parti, certains sont amers devant le succès d'Emmanuel Macron, allié au MoDem de François Bayrou, et font le constat que l'électorat centriste, pour une grande partie, a plébiscité le candidat "En Marche !". "Le centre s'est reconstruit en dehors de l'UDI, cela interroge sur l'utilité de l'UDI", a analysé un élu auprès de l'AFP.

Pas de négociations en vue des législatives

Si le parti centriste a appelé à voter pour Emmanuel Macron, Jean-Christophe Lagarde a récusé toute négociation avec "En Marche !" dans la perspective des élections législatives au mois de juin prochain. "La recomposition aura lieu après les législatives", assurent plusieurs sources au sein du parti.



L'UDI marche en effet avec Les Républicains : lundi 24 avril, après une réunion du bureau politique de LR, il a été confié "une mission" à Christian Jacob "pour établir, en lien avec l'UDI, une équipe de direction de campagne pour les prochaines élections législatives".