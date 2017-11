publié le 01/11/2017 à 13:26

C'est la triste confirmation que tous redoutaient à Gray en Haute-Saône, le corps brûlé découvert avant-hier dans un bois est bien celui d'Alexia Daval. Elle avait disparu samedi dernier pendant son jogging. le procureur de Vesoul confirme son identité ce mercredi 1er novembre, avant même l'autopsie de demain. "Le corps a été volontairement brûlé par l'auteur des faits et transporté jusqu'au bois", précise le magistrat.



Une information judiciaire pour assassinat a été ouverte. Le curé de la basilique de Gray a souhaité prononcer quelques paroles dès le début de la messe. "Dans ces heures terribles, nos pensées sont en permanence tendues vers sa famille. Comment des personnes peuvent-elles commettre de tels crimes ?", s'est interrogé le prêtre. Les amis et les proches de la jeune femme se sont déplacés à l'exception de ses parents et de sa sœur. Le maire devrait proposer une marche blanche à la famille dès ce week-end.

À écouter également dans ce journal :

- Huit morts et onze blessés, c'est le lourd bilan dans l'attentat de Manhattan à New York. Le chauffeur d'une camionnette a renversé hier, mardi 31 octobre, une vingtaine de personnes. Parmi les huit victimes, il y a au moins six étrangers : une Belge et cinq Argentins. L'agresseur a été interpellé et l'enquête se concentre sur la personnalité de cet Ouzbek de 29 ans.

- C'est la fin de l'état d'urgence en France. La loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme prend le relai. Une décision dénoncée par Éric Ciotti. "Les Français vont continuer de voir des policiers, des gendarmes, des militaires dans les rues", a tenu à rassurer le Premier ministre.



- La nuit d'Halloween a été mouvementée à Toulouse. 15 voitures ont été brûlées et des projectiles ont été lancés sur les forces de l'ordre dans les quartiers du Mirail et d'Empalot.



- Tous les rendez-vous médicaux dits complexes passent ce mercredi à 46 et 60 euros chez les généralistes et les spécialistes. La mutuelle devrait prendre en charge ce surplus, mais encore faut-il en avoir une.



- Démarrage ce mercredi de la deuxième édition du "Moi(s) sans tabac". Plusieurs communes proposent un espace d'information et de consultation.



- Pas de date pour la reprise du RER A entre La Défense et Auber. La RATP ne veut pas donner de faux espoirs à ses 1,2 millions de passagers.



- En football, les Monégasques, derniers de leur groupe de Ligue des champions (1 point), ont l’obligation de gagner à Besiktas en Turquie, ce mercredi soir, sous peine de compromettre toute chance de qualification dès la quatrième journée.