publié le 27/10/2017 à 07:08

L'Assemblée nationale a voté jeudi 26 octobre la hausse du prix du tabac prévue dans le budget de la Sécurité sociale. D'ici la fin 2020, il coûtera au fumeur jusqu'à 10 euros pour l'achat d'un paquet. Le gouvernement appelle par ailleurs à ne pas opposer "stérilement" buralistes et santé publique.



L'article, voté à main levée par les députés, prévoit une hausse de la fiscalité en cinq étapes. Répercutée par les fabricants, elle fera augmenter le paquet d'un euro en mars 2018, puis de 50 centimes en avril et novembre 2019, de 50 centimes en avril 2020 et de 40 centimes en novembre 2020.

La ministre de la Santé Agnès Buzyn a défendu cette mesure comme un "enjeu majeur" mettant en avant un "lien absolu entre l'augmentation du prix et la réduction du tabagisme". Pendant les quinquennats Sarkozy et Hollande sans "mesures très courageuses sur les prix du tabac", il n'y a pas eu de réduction de la consommation "alors que les autres pays européens réussissaient à réduire leur tabagisme", a-t-elle ajouté.

À écouter également dans ce journal :

- Guyane : des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants du collectif Pou Lagwiyann Dékolé ont éclaté jeudi 26 octobre dans la soirée à Cayenne et plusieurs personnes ont été interpellées au premier jour de la visite du président Emmanuel Macron sur place. Le président est arrivé à la mi-journée dans un climat déjà tendu. Il s'est rendu directement à Maripasoula, dans le Sud-ouest guyanais, pour rencontrer la population de cette commune la plus vaste de France, très défavorisée, où il a averti qu'il n'était pas venu en "Père Noël", ni pour "faire des promesses".



- Catalogne : le principal parti d'opposition aux indépendantistes en Catalogne a imploré le président catalan, Carles Puigdemont, de convoquer des élections et de permettre un apaisement qui évitera une mise sous tutelle de cette région, tandis que sa coalition a menacé de rompre.



- Air Cocaïne : Christophe Naudin a été condamné jeudi 26 octobre à cinq ans de prison par la justice de la République dominicaine pour avoir aidé en 2015 à la fuite de deux pilotes français impliqués dans l'affaire dite "Air Cocaïne". Il pourrait cependant purger sa peine en France.



- Taxe soda : au nom de la lutte contre l'obésité, l'Assemblée nationale a voté une nouvelle formule de la fameuse taxe dans la nuit de jeudi à vendredi 27 octobre. Celle-ci sera modulée en fonction du taux de sucre contenu dans les boissons.



- Syrie : un rapport de l'ONU a désigné jeudi 26 octobre le régime syrien du président Bachar al-Assad comme responsable de l'attaque meurtrière au gaz sarin sur la localité de Khan Cheikhoun.



- États-Unis : après un suspense long de plus d'un demi-siècle, l'administration Trump a publié jeudi 26 octobre près de 3.000 dossiers secrets sur l'assassinat du président américain John F. Kennedy, repoussant toutefois de six mois la divulgation de certains documents jugés trop "sensibles".