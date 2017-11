publié le 01/11/2017 à 08:05

Mardi 31 octobre, au cours de la journée d'Halloween - 15h05 heure locale - un homme a foncé dans la foule au volant d'une voiture. Bilan : 8 morts et une dizaine de blessés. "New York est une ville symbolique avec une très forte présence émotionnelle dans le monde, et si l'État islamique a décidé de lancer cette opération, cela montre qu'ils peuvent frapper à n'importe quel moment", décrypte Roland Jacquard, président de l'Observatoire international du terrorisme.



Pour l'heure, Daesh n'a pas formellement revendiqué l'attaque, mais une lettre a été retrouvée dans laquelle l'auteur de l'attentat prêtait allégeance à l'organisation terroriste. Pour Roland Jacquard, les membres de Daesh ont un intérêt concret à frapper les États-Unis : "un président très fort, Donald Trump, dont ils espèrent qu'il va prendre des décisions politiques qui vont leur servir à l'avenir".

Le directeur de l'Observatoire international du terrorisme avance que les services antiterroristes "s'attendaient à une opération de ce type". "La semaine dernière, le FBI et les homeland security avaient sensibilisé à nouveau les loueurs de camions et de voitures", affirme Roland Jacquard.