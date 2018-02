publié le 01/02/2018 à 14:49

En 2002 était lancée la campagne "Les antibiotiques, c’est pas automatique". À l’époque, cette campagne contre la banalisation des antibiotiques avait été efficace : leur consommation avait baissé de 16%. Mais aujourd’hui, tout est à refaire. La situation est catastrophique selon les médecins. Plus de 12.500 décès sont associés à des bactéries multi-résistantes.



Une étude très alarmante sur les infections cutanées a été publiée. Des infections graves, dont on ne parle pas beaucoup, et qui pourtant concerneraient beaucoup de malades. Selon cette étude, entre 2014 et 2016, 350.000 patients entre 4 et 80 ans, hommes et femmes à égalité, ont été hospitalisés pour une infection bactérienne de la peau ou ce qu’on appelle des tissus mous, les muscles, les vaisseaux sanguins. Résultat : des séjours à l’hôpital toujours en augmentation, + 5% en deux ans, des séjours plus ou moins longs entre 4 et 12 jours et qui dans 10 % des cas doivent se répéter deux ou trois fois parce que les médecins ne parviennent pas à venir à bout de l’infection.



Autre enseignement de cette étude : des surinfections qui progressent : 7% de plus par exemple pour l’impétigo. Une infection très superficielle de la peau qui pourrait être traitée au départ avec de simples antiseptiques. Le problème, c’est la surconsommation des antibiotiques et leur mauvais usage.

