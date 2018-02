publié le 01/02/2018 à 12:29

"Avez-vous déjà fumé un joint ?" Alors que le gouvernement souhaite mettre en place un système d'amendes forfaitaires pour les consommateurs de cannabis, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a été interrogée sur son expérience personnelle sur le plateau de LCI mercredi 31 janvier.



"Non", a-t-elle répondu avant de s'expliquer en riant. "On m'en a offert un pour mes 35 ans, mais je n'ai pas compris comment le rouler. C'était une amie qui trouvait ça étonnant qu'à mon âge je n'aie jamais vu à quoi ressemblait du cannabis. Et en fait je pense que les quelques grains ont terminé sur ma moquette."

La ministre de la Santé a ensuite estimé que la contravention que compte instaurer le gouvernement "permettrait probablement d'être plus efficace par rapport au consommateur". Selon elle, il faut aussi mieux prévenir la consommation de cannabis. "Il faut continuer à dire que le cannabis est extrêmement dangereux pour la santé", a-t-elle ajouté.