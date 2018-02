Michel Cymes nous explique le phénomène des taches noires devant les yeux

publié le 01/02/2018 à 11:11

Tous ceux à qui cela est déjà arrivé vont comprendre de quoi je parle. En général, ce sont les plus de 45 ans qui sont touchés. Soudain vous voyez apparaître dans votre champ de vision des mouches volantes.



La première fois, on croit à une poussière qui a suspendu son vol. On essaie de l'attraper avec la main et n'attrape rien. Parce qu'il n'y a ni mouche, ni poussière. Il y a juste un point noir, ou même plusieurs qui traînent devant vos yeux. Surtout quand vous regardez le ciel bleu.

Tout se passe entre la rétine et le cristallin. Il y a un petit espace rempli d'une sorte de gel, qu'on appelle le corps vitré. Ce gel subit parfois des modifications : c'est cela qui entraîne cette impression d'avoir des mouches qui dansent dans votre champ de vision.

Des signes qui doivent alerter

A priori, ce n'est pas grave. Mais cela demande quand même que vous consultiez pour vérifier qu'on est bien là dans une évolution normale de l'oeil - un phénomène physiologique dû au temps qui passe -, et non pas dans un processus de décollement de rétine qui serait plus problématique.



Il y a d'ailleurs des signes qui doivent vous alerter. Si les mouches volantes apparaissent brutalement, et qu'en plus de ces bestioles virtuelles vous avez l'impression de voir des points brillants ou de percevoir des éclairs, c'est peut-être que votre rétine est en train de se décoller. Dans ce cas, il ne faut pas traîner et il faut traiter le problème.



En général, ces petits points noirs disparaissent d'eux-mêmes et réapparaissent quand bon leur semble. Mais s'en débarrasser définitivement c'est compliqué. Il n'y a pas de traitement efficace, pas de médicament, pas d'intervention au laser.



Limitez le recours à la chirurgie

Après, il y a une solution radicale : la chirurgie. Une opération que je déconseille. Elle est assez lourde, elle consiste à enlever ce qu'on appelle des "corps flottants", qui se trouvent dans le corps vitré. Si vous y allez avec un bistouri, vous prenez forcément le risque d'une infection, d'un décollement de la rétine, voire d'une cataracte.



On réserve donc l’opération aux personnes dont la vue est vraiment mal en point ou qui ont du mal à supporter ce qui leur arrive sur le plan psychique. Les autres sont priés de prendre leur mal en patience.



D'ailleurs avec le temps, on voit moins ces points noirs. Le cerveau s'habitue à leur présence. Du coup, vous y faites moins attention.