Le journal de 12h30 : François Fillon, acculé, prépare sa riposte

REPLAY - Le candidat LR à la présidentielle prend la parole à 16 heures, depuis sont QG de campagne afin de s'expliquer une ultime fois sur les accusations d'emplois fictifs des membres de sa famille.

> Le journal RTL du 06 février 2017

François Fillon arrivera-t-il à faire oublier ses déboires ? Le candidat LR à la présidentielle prendra la parole à 16 heures depuis son QG de campagne pour répondre des accusations d'emplois fictifs entourant sa femme Penelope et deux de ses enfants, Marie et Charles. Le candidat devrait prendre faire une conférence de presse pendant près d'une heure. Une sorte de déclaration à l'opinion publique, exercice qu'il affectionne pourtant peu, étant peu bavard, mais qui cette fois lui paraît inévitable. Il devrait se confier surtout sur le rôle de sa femme, et pourrait évoquer l'idée de rembourser les sommes évoquées depuis le début de l'affaire, s'il opte pour un mea culpa.



Alors que sa prise de parole doit répondre à une situation d'urgence et une chute dans les sondages, François Fillon doit également faire face à de nouvelles révélations, par le journal Le Monde. Selonles procès verbaux de l'audition du candidats, la fille aînée du couple, alors qu'elle avait été embauchée comme attachée parlementaire, aurait en réalité travaillé sur la rédaction du livre de son père : La France peut supporter la vérité. Son fils Charles aurait pour sa part été embauché pour œuvrer sur la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy entre 2006 et 2007, au lieu d'aider son père dans son travail d'élaboration de la loi. Les deux enfants du couple devraient être entendus par le Parquet national financier cette semaine. Et le journaliste du Monde, Gérard Davet, confie par ailleurs que "c'est François Fillon qui a demandé à son suppléant, Marc Joulaud, d'embaucher sa femme".

À écouter également dans ce journal :

- Alain Juppé : contrairement à l'annonce du Figaro du 5 février au soir, le maire de Bordeaux a nié qu'il serait candidat si François Fillon se désistait. "J'ai un peu de mal à comprendre d'où viennent ces rumeurs", a-t-il déclaré à RTL. "Clairement et définitivement, c'est non".





- Pas-de-Calais : le corps d'un enfant 5 ans a été retrouvé sans vie à Aire-sur-la-Lys, près d'un canal. Canal à 200 mètres duquel se trouvait un cabanon qui appartient à la mère et au beau-père de l'enfant, tous les deux placés en garde à vue. Le beau-père, 30 ans, a appelé les secours en pleine nuit à 2h du matin. L'enfant en arrêt cardiaque n'a pu être réanimé. Le beau-père a déclaré à la police que l'enfant aurait fait pipi au lit et qu'il l'aurait alors mis dehors pour le punir. Selon les premiers examens médicaux, l'enfant avait une fracture du nez lorsqu'il a été retrouvé. Les causes de la mort restent à déterminer. Le couple en garde à vue est inconnu des services de police.





- Aulnay-sous-Bois : une marche blanche partira en début d'après-midi de la cité de la Rose-des-vents en direction du commissariat, afin de venir en soutien à Théo, le jeune homme de 22 ans victime d'une agression de la part de membres de force de l'ordre. Un des policiers a été mis en examen pour viol, les trois autres pour violences en réunion. L'avocat de la défense, maître Dupont-Moretti, a déclaré sur RTL que "les faits sont d'une extrême gravité avec des conséquences dramatiques. La famille ne veut pas que les choses puissent s'enflammer, mais elle a une véritable exigence de justice".



- Viry-Châtillon : six nouvelles personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue en début de matinée dans l'affaire des policiers attaqués aux cocktails Molotov..



- Banque : depuis le 6 février, il sera plus facile de changer de banque car c'est au nouvel établissement bancaire de se charger des formalités de transferts. Un changement qui devrait stimuler la concurrence entre les banques, d'autant que l'opérateur Orange devrait bientôt lancer sa propre banque.





- Alstom : le projet de commande par l'État de 15 rames de TGV se heurte à des obstacles juridiques. Selon les Échos, Bercy affirme quele contrat contrevient aux règles de la commande publique, et il faut donc trouver un nouveau montage juridique afin de valider l'acquisition, avant l'échéance électorale.



- Grand Sud-Ouest français : quelque 85 dauphins ont échoué sur les côtes des départements de Charente et de Vendée depuis le 2 février. Selon le directeur de l'observatoire Pelagis, certains animaux présentaient des marques de capture accidentelle. Les tempêtes du weekend ont par ailleurs accéléré l'échouage de ces animaux déjà morts en mer, et qui en temps normal mettent plusieurs jours à arriver. "En un jour, on a eu 10 % de ce qui arrive annuellement", a réagi le directeur de Pelagis.