Au moins 85 carcasses de dauphins ont été signalées depuis jeudi 2 février sur les côtes de l'Atlantique.

Crédit : Xavier LEOTY / AFP Des dauphins échoués sur les plages de Vendée et Charente-Maritime

par Ambre Deharo publié le 06/02/2017 à 11:57

Le bilan est lourd. Selon Pelagis, l'observatoire de mammifères et oiseaux marins situé à la Rochelle, au moins 85 carcasses de dauphins morts, dont un grand dauphin blanc, ont été retrouvées échouées sur les plages de Vendée et de Charente-Maritime depuis jeudi 2 février. Un bilan qui devrait encore s'alourdir au gré des prochaines marées.



Pourquoi un nombre si élevé ? À priori, selon les déclarations de l'observatoire rapportées par Sud-Ouest, les tempêtes successives Leiv et Marcel ayant affecté le littoral Atlantique ne sont pas la cause de cette augmentation de la mortalité. Les dauphins sont probablement morts alors qu'ils étaient toujours en pleine mer, soit de manière naturelle, soit en raison de pêches. Les carcasses ont simplement été poussées vers les côtes plus que de raison à cause des vents violents. D'ordinaire, entre 50 et 100 dauphins s'échouent annuellement sur les côtes de Vendée et Charente-Maritime sur les trois premiers mois de l'année. 2017 présentera donc sans doute un nombre final supérieur à la normale.



Dimanche matin, l'observatoire Pelagis et le Centre de recherches sur les mammifères marins ont prélevé plusieurs carcasses, notamment sur l'Île de Ré, afin de réaliser des examens scientifiques et tenter de déterminer avec davantage de précision les raisons de cet échouage massif.