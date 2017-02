François Fillon tiendra une conférence de presse à 16h

Le candidat à l'élection présidentielle s'exprimera depuis son QG de campagne sur l'affaire concernant son épouse et lui-même.

Crédit : François NASCIMBENI / AFP François Fillon, le 2 février 2017 à Charleville-Mézières

par Marie-Pierre Haddad , Avec AFP publié le 06/02/2017 à 10:45

Une contre-attaque enclenchée ? Embourbé dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse, François Fillon tiendra une conférence de presse à 16 heures à son QG de campagne dans le XVe arrondissement de Paris. Son entourage a indiqué à l'AFP qu'il "souhaite s'exprimer devant les Français", sans donner d'autres détails, alors que le candidat de la droite à la présidentielle est décrié jusque dans son propre camp et en chute dans les sondages, à moins de trois mois de l'élection. Selon une information de France Info, ses proches évoquent une "contre-attaque".



Depuis la publication d'articles sur ce sujet par le Canard Enchaîné, le candidat de la droite et du centre tente de reprendre la main, mais une partie de la droite est à la recherche d'un éventuel plan B, certains évoquant une possible candidature d'Alain Juppé. Ces rumeurs ont été vivement démenties par l'ancien rival de François Fillon : "J'ai un peu de mal à comprendre d'où viennent ces rumeurs. J'ai dit quelle était ma position : clairement et définitivement, c'est non. Et vous me connaissez, non c'est non !", a-t-il expliqué.



Au même moment, le député sarkozyste Georges Fenech regrettait que François Fillon soit "dans une forme de bunker", "entouré par ses affidés". Il a annoncé qu'il publierait dans l'après-midi "une liste de parlementaires" appelant à "un sursaut". Dimanche, François Bayrou, président du MoDem, avait affirmé qu'il n'y avait "pas d'autre solution" pour François Fillon que de se retirer de la présidentielle.