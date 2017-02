Fillon voudrait rembourser les salaires perçus par son épouse Penelope

Selon un proche contacté par RTL, le candidat à la présidentielle voudrait annoncer son intention de rembourser les sommes perçues par sa femme.

François Fillon en meeting à Saint-Brieuc le 4 novembre 2016

par Clarisse Martin publié le 06/02/2017 à 12:45

23 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Contre-attaque en vue ? Soupçonné d'avoir fourni des emplois fictifs à Penelope Fillon, son épouse, ainsi que Charles et Marie, 2 de ses enfants, François Fillon va s'exprimer lors d'une conférence de presse, ce lundi 6 février à 16 heures, en direct de son QG de campagne. Et selon les informations d'un proche contacté par RTL, le candidat à l'élection présidentielle souhaiterait faire part de son intention de rembourser les salaires perçus par sa femme.



Des sommes qui sont au cœur de l'enquête ouverte pour "abus de biens sociaux" et "détournements de fonds publics" le 25 janvier dernier, après les premières révélations du Canard Enchaîné. Sans que cela ne constitue pour autant un aveu de culpabilité, le candidat à l'élection présidentielle souhaiterait s'adonner à une opération de transparence.



Néanmoins, aucun détail sur les modalités de remboursement n'a filtré. Selon les calculs réalisés par Mediapart et Le Canard Enchaîné, les sommes perçues par Penelope Fillon pourraient atteindre les 900.000 euros (800.000 perçus en tant qu'attachée parlementaire et 100.000 en tant que collaboratrice à La revue des deux mondes). Pendant sa conférence de presse, François Fillon devrait également aborder plusieurs points, notamment une réponse aux éléments révélés par François Fillon, mais aussi le salariat de ses enfants Charles et Marie.