publié le 01/02/2018 à 18:09

Une centaine de migrants "armés de bâtons et de pierres" se sont affrontés jeudi 1er février à Calais. Une bagarre au cours de laquelle trois d'entre eux ont été blessés par balle, a annoncé la préfecture du département. Aux alentours de 15 heures, ces migrants, originaires d'Afghanistan et d'Érythrée se sont battus après une distribution de repas.



Parmi les blessés, deux ont été transportés directement par des associatifs à l'hôpital de Calais, qui se situe tout près de l'endroit où ont eu lieu ces violences. Le troisième a quant à lui été pris en charge par les sapeurs-pompiers et le Samu. L'identité et l'état de santé des victimes n'est pas encore connu. Une quatrième personne, souffrant de douleurs abdominales a également été transportée au centre hospitalier.

La dernière rixe entre migrants ayant débouché sur des blessures par balle remonte au 25 novembre 2017, lors d'un échange de tirs entre deux groupes d'Afghans, possible règlement de comptes entre passeurs. Cinq d'entre eux avaient été blessés. Actuellement, 800 migrants vivent à Calais, selon les décomptes des associations, quand la préfecture en recense entre 550 et 600.