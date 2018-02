publié le 02/02/2018 à 10:15

Nous avons 5,5 millions de fonctionnaires, c'est-à-dire 88 fonctionnaires pour mille habitants. Cela nous situe dans la moyenne haute des pays comparables. Non pas en tête du classement - où on trouve les pays nordiques (la Suède, la Norvège, le Danemark et la Finlande), qui ont entre 100 et 160 fonctionnaires pour mille habitants.



Nous sommes au-dessus de tous les autres pays européens. Et bien au-dessus du Japon, qui est à 40. Ce qui est singulier, c'est que la proportion de fonctionnaires varie de 1 à 4 au sein des pays développés : 40 pour mille pour le Japon, et 160 pour mille en Norvège. Deux pays qui ont niveau de vie très élevé et qui, pourtant, ont donc une organisation très différente.

En terme d'emploi total, la hiérarchie est à peu près la même. En France, l'emploi public représente 14% de l'emploi total, selon un rapport de France Stratégie. C'est entre 20 et 25% dans les pays scandinaves, 7% seulement au Japon et 10% aux États-Unis.

Le nombre plus que la rémunération

La France dépense 13% de son PIB pour payer ses fonctionnaires. C'est un chiffre qui nous situe dans la moyenne européenne. Il est resté relativement stable depuis 2000. Nos fonctionnaires ne sont pourtant pas les plus payés, loin s'en faut. Le salaire moyen est de 2.220 euros nets par mois. C'est deux fois moins qu'au Luxembourg, qui détient le record en Europe.



Le coût global du salaire des fonctionnaires s'explique donc davantage par le nombre que par la rémunération moyenne. France Stratégie donne aussi un autre élément très intéressant. Sur les dix dernières années (entre 2005 et 2015), la dépense publique française a augmenté de 4,1 points de PIB. Cela fait quand même 90 milliards d'euros par an (c'est énorme).



Mais les rémunérations n'ont quasiment pas bougé (+0,1%), alors que les prestations sociales et transferts sociaux ont progressé de 3,2 points de PIB. Cela veut dire que l'augmentation récente des dépenses publiques ne s'explique absolument pas par le nombre ou le salaire des fonctionnaires, mais par la redistribution accrue.

Une très forte inertie

Le nombre de fonctionnaires en France n'a pas bougé sensiblement sur les années récentes. Mais une redistribution s'est opérée à l'intérieur de la Fonction publique. La part de l'État a baissé sensiblement. Des efforts substantiels ont été faits, en particulier entre 2007 et 2012 et le quinquennat Sarkozy, avec la RGPP.



Mais tous ces efforts ont été compensés par une hausse symétrique des fonctionnaires locaux. Quant à ceux qui travaillent dans la santé, leur nombre est resté stable.



Chez nos voisins, quelques pays ont fortement réduit le nombre de fonctionnaires. Il y a le Royaume-Uni et surtout la Suède, qui a diminué sa fonction publique de plus de 20%. Mais d'autres ont fait le chemin inverse : le Portugal et l'Espagne, qui partaient certes de très bas, et, plus surprenant, la Norvège.



Pour le reste, France comprise, il subsiste une très forte inertie. Les chiffres n'ont guère varié dans les trente dernières années.