publié le 22/01/2018 à 09:57

Coca-Cola, Rolls-Roys, Facebook, UPS... Le président de la République Emmanuel Macron convie lundi 22 janvier 140 dirigeants de grandes entreprises à Versailles. Ce sommet de l'attractivité, baptisé "Choose France", est organisé la veille du début du Forum économique mondial de Davos.



Le but : convaincre ces entreprises d'investir en France, et à défaut, être à l'écoute de leurs demandes. Les géants qui viennent à Versailles lundi 22 janvier ont des projets d'investissement plus ou moins abouti, et Emmanuel Macron compte saisir l'occasion pour démontrer aux Français que le pays est toujours attractif pour les investisseurs étrangers.

Les patrons déjeuneront avec le Premier ministre Edouard Philippe, puis rencontreront lors de réunions bilatérales les 15 ministres présents. Lors de ces réunions de 20 minutes, les dirigeants d'entreprises pourront discuter de leurs dossiers en cours et comprendre les réformes en cours et à venir en France, comme la réforme du travail de Murielle Pénicaud. Le président de la République les rejoindra en fin de journée.

La rencontre devrait se conclure par l'annonce par le chef de l'Etat de plusieurs projets d'investissement et d'installation de sites en France, à l'image de Toyota qui doit annoncer un investissement de 400 millions d'euros pour son usine de Valenciennes (Nord), avec à la clé la créations de plusieurs centaines d'emplois.