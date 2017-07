Tunnel sous la Manche : un arsenal découvert dans un fourgon

publié le 04/07/2017 à 11:37

Le 1er juillet, la police britannique a saisi un sacré butin. Quelque 79 armes de poings et plusieurs munitions ont en effet été retrouvées à bord d'un fourgon qui s'apprêtait à traverser la Manche via l'Eurotunnel, direction l'Angleterre France. Une arrestation côté français, à Coquelles, a eu lieu : celle de Janusz M., 59 ans, qui voyageait à bord du fourgon en compagnie de six autres individus. L'arrestation a eu lieu grâce à une opération conjointe de Scotland Yard et la National Crime Agency (NCA), selon les précisions du quotidien qui a révélé l'affaire en début de semaine, le Telegraph.



Selon le journal, un autre individu a été interpellé. Il s'agit de Denis K, 23 ans, résidant en Angleterre mais natif de République Tchèque. Lors de son interpellation, il se trouvait à Douvres, après être arrivé de Dunkerque. Les deux suspects ont été présenté le 3 juillet devant un juge londonien. Les autres passagers du fourgon, des Polonais, ont été relâchés.

La police britannique se félicite de la saisie d'un tel butin. Selon les enquêteurs en charge de mener les investigations, il ne fait aucun doute que les armes récupérées auraient été mises en circulation dans les rues de Londres. "Les pistolets sont très appréciés par les groupes criminels au Royaume-Uni", a ainsi indiqué l'un des responsable de la NCA, Graham Gardner. Car bon nombre des armes saisies sont des petits calibres de type 4 et 6 mm, faciles à dissimuler sous une tenue.



La totalité des armes étaient cachée sous le capot du fourgon, dans des compartiments cachés à proximité du moteur. Les enquêteurs tentent dorénavant de déterminer leur provenance et leur trajet avant d'arriver aux portes du tunnel sous la Manche.