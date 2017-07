publié le 04/07/2017 à 13:06

Vidéo à l'appui, un ex-chauffeur de camion, sous-traitant de l'entreprise ArcelorMittal Florange, accuse le géant mondial de l'acier de déverser ses déchets dangereux pour l'environnement dans un crassier de l'usine, plutôt que de les recycler.



Au micro de France Bleu Lorraine, l'homme explique comment il a du déverser 24m3 d'acide par jour "en pleine nature", "à quelques kms des habitations". Sous couvert d'anonymat, il affirme avoir épandu ce produit toxique dans un crassier de l'usine sidérurgique de Florange. Et ce tous les jours pendant trois mois.

L'ancien employé atteste que les salariés d'Arcelormittal étaient parfaitement conscients de cette pratique puisque ce sont eux qui lui donnaient accès au site.

Des substances très toxiques

"Je transportais l'acide usagé. Normalement je devais le ramener dans un centre de recyclage à Maloncourt. Mais on me disait de charger l'acide et d'aller au crassier. [...] Les bons n'indiquaient pas que c'était de l'acide. Ils indiquaient seulement que c'était de la boue de fer ou de la boue d'épuration", souligne-t-il.



Des substances toxiques telles que de l'acide doivent en effet être recyclées dans des centres spécialisés. Une pratique de recyclage qui peut coûter cher en raison des kilomètres à effectuer par le transporteur chaque jour.

Conscient du risque environnement qu'engendre de telles pratiques, il explique s'être confié à un pompier du groupe Arcelormittal. Depuis, il semblerait qu'il ait été licencié pour "rupture de discrétion commerciale".



Si ces accusations sont confirmées, l'entreprise risque gros. La Dreal (Direction régionale de l'environnement) enquête désormais pour tenter de déterminer la traçabilité des déchets.



De son côté, le leader de l'industrie se défend en affirmant qu'il "n'y a aucun risque environnemental ou sanitaire pour les populations".