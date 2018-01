publié le 19/01/2018 à 13:34

Une nouvelle agression de surveillants en prison. Deux gardiens ont été blessés, dont un gravement au centre pénitentiaire de Borgo en Haute-Corse. Une agression très violente de la part de trois détenus, dont l'un était suivi pour radicalisation. Un homme qui était condamné à l'origine pour des faits de droit commun, mais avait été signalé pour radicalisation. Certaines de ses conversations téléphoniques, jugées inquiétantes, avaient même été transmises à la procureure de la République.



"Notre collègue était dans son bureau et a senti une présence. Il s'est retourné et l'individu l'a attaqué avec un objet, dont on ignore encore si c'était un couteau, au niveau du visage. Notre collègue a pu parer quelques coups, mais il a quelques entailles au niveau du bras et du dos. C'est une très grosse agression et je le dis haut et fort, on est sur une tentative d'assassinat", témoigne au micro de RTL Maxime Coustier, délégué Ufap en Corse.

Un deuxième surveillant, qui est venu secourir son collègue, a aussi été blessé. Les deux hommes ont été hospitalisés, mais leurs jours ne sont pas en danger. Quant aux trois détenus qui ont participé à l'agression, ils ont été interpellés après s'être retranché quelques heures dans leur cellule.

À écouter également dans ce journal

- Des incidents ont éclaté ce vendredi 19 janvier au matin, entre les forces de l'ordre et les surveillants pénitentiaires devant la prison de Fleury-Mérogis. Les gendarmes mobiles ont chargé et tiré des gaz lacrymogènes pour évacuer les 150 manifestants.



- L'Éducation nationale a mis à l'écart 26 professeurs ou personnels des établissements scolaires après avoir découvert leur condamnation pour atteintes sexuelles, violences sur mineurs ou détention d'images à caractère pédopornographique.



- Emmanuel Macron s'est rendu à Toulon ce matin pour présenter ses voeux aux armées. Il a dévoilé les grandes lignes de la future loi de programmation militaire et notamment le service national obligatoire.



- "C'est une erreur d'avoir abandonné" le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes a déclaré Manuel Valls ce matin au micro de RTL. "Ce projet était indispensable pour la métropole de Nantes, pour la région Pays-de-la-Loire, pour la Bretagne", a estimé l'ancien Premier ministre.



- François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale va présenter un texte mercredi 24 janvier, fixant un "dress code" dans les députés qui se siègent dans l'hémicycle.



- La joueuse de tennis Alizé Cornet, battue au troisième tour de l'Open d'Australie, a critiqué l'organisation, qui laisse des matchs se dérouler sous de très fortes chaleurs. "Ils attendent qu'il y ait un drame", a-t-elle déploré.