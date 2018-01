publié le 19/01/2018 à 11:42

L'image avait beaucoup fait parler d'elle, en décembre dernier. Pour soutenir le projet de loi visant à taxer à hauteur de 5% les gros transferts du football dans le but de financer le sport amateur, le député de la France insoumise François Ruffin était monté à la tribune vêtu d'un maillot de football à l'effigie d'un petit club amateur.



Un comportement sanctionné par le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, qui lui a infligé une amende. L'Insoumis a alors été privé pendant un mois de 1.378 euros, soit le quart de son indemnité parlementaire. Un incident qui a sûrement poussé le président de l'Assemblée nationale à agir.

François de Rugy a ainsi décidé de soumettre au Bureau de l'institution dès le 24 janvier prochain, un texte fixant les droits et les obligations vestimentaires des députés, selon Le Parisien.

La cravate et la veste ne seront pas obligatoires

Ce nouveau "dress code" ne devrait pas rendre obligatoire le port de la cravate et de la veste dans l'hémicycle. Cependant, et "pour réagir à certaines dérives", explique le quotidien, l'utilisation de graphique, de pancartes, de documents ou d'objets ou instruments restera interdite. On se souvient notamment des paquets de pâtes et autres denrées alimentaires brandis par des députés LFI sur les bancs du Palais Bourbon. Une action coup-de-poing pour protester contre la volonté du gouvernement de baisser de 5 euros les APL.



Le texte soumis par François de Rugy au Bureau de l'Assemblée nationale permettra également de réaffirmer que l'expression dans l'hémicycle doit impérativement se faire oralement et non pas grâce à des vêtements ou des objets. Il proposera ainsi d'interdire toute tenues manifestant une opinion, tout signe religieux "et toute tenue vestimentaire caractéristique d’une activité professionnelle, sportive ou autre, ou inspirée d’un uniforme ou comportant des emblèmes ou messages publicitaires", conclut Le Parisien.