REPLAY - Mohamed K., un ami de Théo, raconte avoir été passé à tabac une semaine avant ce dernier par des policiers dont l'un a participé au viol présumé.

par Sophie Aurenche , AFP publié le 14/02/2017 à 13:21

Nouveau rebondissement dans l'affaire Théo. Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux a saisi l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), mardi 14 février, après de nouvelles accusations de violences visant l'un des policiers mis en examen après l'interpellation brutale du jeune Théo, le 2 février à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis.



Mohamed K., un ami de Théo, raconte dans les colonnes du Nouvel Observateur avoir été passé à tabac une semaine avant ce dernier par des policiers dont l'un a participé au viol présumé de Théo. Surnommé "Barbe rousse", l'agent serait bien connu de la population pour son comportement violent. "Ce sont des accusations graves portées sur le même fonctionnaire, qui méritent que l'on fasse évidemment toute la lumière. Immédiatement informé, le ministre a saisi l'IGPN", a déclaré le porte-parole du ministère Pierre-Henry Brandet.

