14/02/2017

Quatre départements sont placés en vigilance orange pour inondation et forte pluie, a annoncé Météo France dans son bulletin de 6 heures. L'Aveyron, en risque d'inondation vient d'être rajouté aux Pyrénées-Orientales, à l'Hérault et au département de l'Aude, qui sont eux maintenus en alerte pluie et inondation.



Sur les reliefs de l'Espinouse dans l'Hérault, les pluies devraient prendre un caractère orageux de plus en plus marqué jusqu'en milieu de journée ce mardi 14 février. Elles devraient rester modérées et fortes jusqu'en fin d'après-midi avant de faiblir.



Cette aggravation pluvio-orageuse concerne également une grande moitié Est de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, qui subiront des précipitations et des orages marqués et durables, accompagnés de fortes intensités pluvieuses surtout en matinée. L'activité orageuse s'estompera en milieu de journée avec des pluies modérées à fortes jusqu'en fin d'après-midi. Des pluies plus faibles prendront le relais.

Les fortes vagues sur le rivage autour du Golfe du Lion s'opposeront à l'écoulement des eaux vers la mer, risquant d'aggraver la situation, signale Météo France. La fin de la vigilance est prévue pour ce mardi 16 heures.