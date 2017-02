Ligue des champions : contre Barcelone, le PSG peut-il le faire ?

publié le 14/02/2017 à 11:02

Pour la septième fois depuis que les Qataris sont arrivés en 2011, le PSG va affronter le FC Barcelone en Ligue des champions. Avec à chaque fois, une défaite à la clé pour le Paris Saint-Germain. L'histoire va-t-elle se répéter ? L'équipe parisienne peut-elle créer la surprise et se qualifier pour les quarts de finale ? Sur le papier, elle est loin de partir favorite, avec notamment l'absence de son capitaine Thiago Silva, blessé. Mais même si le Barça est une équipe redoutable, il y a encore des raisons d'y croire, selon les deux internationaux français Alain Roche et Vincent Guérin.



Première différence majeure depuis l'an dernier et la défaite de l'équipe alors coachée par Laurent blanc en quart de finale, Zlatan Ibrahimovic n'est plus là, et c'est plutôt positif pour Vincent Guérin. "Collectivement, l'équipe a pris une autre dimension. Avant elle était phagocytée par Ibrahimovic. La fameuse phrase 10 joueurs + 1 était parfaitement dans l'air du temps", estime celui qui a joué six ans sous les couleurs du club parisien.

Alain Roche trouve lui que le PSG est "beaucoup moins fort". "À l'époque, il y avait deux énormes attaquants avec Ibrahimovic et Cavani, qui marquaient énormément de buts à eux deux. Je pense que l'on s'est amputé d'un excellent joueur, et que la transition n'a pas été faite. Quand on voit que le PSG n'a qu'un seul attaquant actuellement avec Edinson Cavani, on espère juste qu'il ne se blesse pas".

Faire une saison avec un seul attaquant de ce niveau-là (Cavani) c'est totalement insuffisant pour un grand club Alain Roche Partager la citation





Les performances de Cavani sont en tout cas saluées par les deux anciens internationaux. " Il a plus de liberté cette année, c'est lui qui est le finisseur et qui est très très adroit", affirme Vincent Guérin. "Il s'est replacé dans l'axe et démontre tout son talent. C'est le grand attaquant de l'équipe mais il en faudrait un autre. Faire une saison avec un seul attaquant de ce niveau-là c'est totalement insuffisant pour un grand club. S'il se blsse la seule solution actuelle c'est Ben Arfa, je trouve ça plutôt inadmissible pour un grand club", estime de son côté Alain Roche. "Si Cavani se blesse, malheureusement on va chuter de trois étages", ajoute Vincent Guérin.

Baptême du feu pour Presnel Kimpembe

Grand absent de ce choc, Thiago Silva, le capitaine de l'équipe parisienne qui souffre d'une blessure musculaire à un mollet. Il sera remplacé par un tout jeune joueur, Presnel Kimpembe, qui fera ses premiers pas à un niveau aussi relevé. Issu du centre de formation du PSG, le défenseur va se retrouver confronté à un trio d'attaquants redoutable composé de Messi, Neymar et Suarez. "C'est le genre de match ou il ne faut pas gamberger. Il y a des joueurs à ses côtés comme Marquinhos, Maxwell ou Meunier qui vont pouvoir l'épauler", affirme Vincent Guérin. Pour Alain Roche, "il y a toujours un risque à mettre un jeune joueur mais là on n'a pas le choix. Là on fait confiance à un jeune joueur qui a montré d'excellentes choses mais il passe dans une autre dimension ce soir. Il n'a peut-être pas l'expérience nécessaire mais c'est un super apprentissage", souligne l'ancien international.



Un conseil des spécialistes pour les parisiens ? "Contre Barcelone, vous savez que vous allez énormément courir donc il faut être prêt. Mais vous savez aussi que vous avez des arguments pour leur faire mal. C'est une équipe redoutable mais n'ayons pas peur", conclut Alain Roche.



Les deux anciens joueurs du Paris Saint-Germain se risquent à faire un pronostic. Alain Roche mise sur un match nul 2 buts partout, tandis que Vincent Guérin voit une victoire des Parisiens 2-1. Le début de la rencontre est prévu à 20h45, à suivre en direct sur RTL et RTL.fr.